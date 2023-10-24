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Около 40 человек получили травмы в ДТП с автобусом в Турции

В Турции около 40 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

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Global Look Press

В Турции перевернулся автобус, следовавший из Муша в Стамбул. Об этом сообщает Ihlas.

Инцидент произошел на шоссе Кайсери-Малатья. По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за сколькой дороги.

В результате пострадали 38 человек. У восьми из них диагностировали серьезные травмы. Всех, кому была необходима госпитализация, направили в местные больницы.

На место также прибыли полицейские и пожарные. Перевернутый автобус вернули на дорогу с помощью крана. Из-за происшествия отрезок трассы некоторое время был закрыт для движения транспорта.

На данный момент по факту произошедшего начато расследование.

Ранее в Рязани легковой автомобиль пролетел над дорогой и спикировал в кювет.

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