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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех регионах Украины включились сирены воздушной тревоги

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Depositphotos

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения об опасности с воздуха начали поступать в 08:35 мск. Одновременно сирены сработали в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

В ночь на 24 октября в ряде регионов Украины уже звучала воздушная тревога. По данным официальной карты тревог Украины, в красной зоне оказались Винницкая, Полтавская, Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская и Харьковская области. При этом поступила информация о взрыве в Черкасской области, где сирены включились первыми — в 23:16. Последней тревогу объявили в Полтавской области — в 23:45. Также сирены звучали на территории подконтрольных Киеву частей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

23 октября в подконтрольной Украине части Херсонской области произошли взрывы.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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