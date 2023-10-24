В Израиле подтвердили освобождение двух заложниц членами ХАМАС

Официальные источники властей Израиля подтвердили освобождение двух израильтянок, которые были в заложницах у ХАМАС на территории сектора Газа. Об этом написал ТАСС.

В сообщении, распространенном канцелярией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, указано: «Уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести лиц сообщает, что сегодня (понедельник) Нурит Купер (79 лет) и Йохавед Лифшиц (85 лет) были освобождены из рук террористической организации ХАМАС».

При этом глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что лидеры палестинского движения ХАМАС заверили его в готовности к длительному противостоянию с Израилем.

Также высокопоставленный израильский чиновник сообщил 23 октября CNN, что в Газе «перемирия не будет». ЦАХАЛ не планирует режим прекращения огня даже на период освобождения заложников.

При этом власти Израиля согласились на просьбу США разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу, «хотя это решение не было популярно в Израиле», по словам чиновника.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.