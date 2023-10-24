В ряде регионов Украины звучит воздушная тревога

В семи регионах Украины звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официальной карты тревог Украины.

Речь идет о Винницкой, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. При этом сообщается о взрыве в Черкасской области, где тревога прозвучала первой — в 23:16. Последней тревогу объявили в Полтавской области — в 23:45. Также сирены звучат на территории подконтрольных Киеву частей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Днем 23 октября воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.