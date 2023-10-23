Российские предприниматели рассказали о мерах господдержки малого и среднего бизнеса

Меры господдержки в секторе малого и среднего бизнеса России действительно работают. Об этом по итогам выступления первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова на парламентских слушаниях в Госдуме заявил генеральный директор компании NexTouch Владимир Крикушенко. Он подчеркнул, что текущие меры очень важны и ими регулярно пользуются.

«В этом году мы получили 380 млн рублей в кредит по льготной ставке 3% с помощью Корпорации МСП. Это действительно важный элемент поддержки, как раз направим ее на расширение производственной мощности компании», — сказал он.

Также Крикушенко подчеркнул, что Белоусов в своем выступлении затронул важный для МСБ вопрос — реестр малых инновационных компаний.

«Мы сейчас уже по результатам этого года выпадаем из реестра МСП. То есть мы уже из среднего должны перейти в крупный бизнес, так как выручка уже превышает 2 млрд рублей, и для нас критически важно не потерять субсидированные льготы и процентные ставки, потому что переходный период наоборот требует больших затрат, а не увеличение налоговой и другой нагрузки», — заявил он.

По его словам, планы создания до конца года некого реестра инновационных компаний, которые сохранят эти льготы, являются ключевым аспектом для инновационных компании.

«В целом мы очень положительно оцениваем мероприятия. При этом крайне важно иметь возможность прямого диалога с коллегами», — заключил Крикушенко.

В свою очередь, победительница проекта «Мама-предприниматель» в Московской области Ирина Мартиросян подчеркнула, что предприниматели никогда не ощущали такую заботу и поддержку государства, как сейчас в рамках национального проекта.

«Мне, как молодому представителю МСП, крайне важна тема продления нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На парламентских слушаниях очень четко были обозначены основные направления», — отметила она.

По ее словам, расширение доступа к перечню финансовых механизмов поддержки является одной из самых значимых и ожидаемых мер. «Фискальная политика - еще одна важная для меня тема. Будем ждать проекта по освобождению некоторых категорий МСП от уплаты НДС», — добавила она.

Также Мартиросян рассказала, что на слушании Белоусов обозначил важность выхода МСП на внешние рынки и заявил о планируемом расширении инструментов поддержки РЭЦ.