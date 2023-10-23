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Акула напала на мужчин, рыбачивших с надувной лодки

ABC News: в Австралии акула атаковала надувную лодку с рыбаками

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Shutterstock

Пятерых рыбаков спасли с надувной лодки у южного побережья штата Западная Австралия, судно подверглось нападению акулы. Об этом сообщает ABC News.

Пятерым австралийцам повезло поймать на удочку акулу, рыбаки смогли поднять хищника на борт, в какой-то момент акула прокусила переднюю часть надувной резиновой лодки.

Мужчины не смогли завести мотор и стали ждать помощи, в экстренные службы обратились их родственники, когда рыбаки не вернулись домой. Замерзших и напуганных австралийцев нашел катер спасательной службы, мужчины не пострадали, их доставили на берег.

Ранее в США акула напала на серфера и укусила его за лицо.

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