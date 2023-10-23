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В российской школе вместо Хеллоуина отметят Тыквенный Спас

В школе Ижевска вместо Хеллоуина отметят Тыквенный Спас

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Unsplash

В одной из школ Ижевска 27 октября отметят Тыквенный Спас вместо Хеллоуина. Об этом сообщает Telegram-канал »Подъем».

По данным Telegram-канала, детям предлагают в назначенный день прийти в костюмах в оранжевой, черной и красной цветовой гамме. При этом ученикам запрещается наносить грим и использовать маскарадные костюмы «нечистой силы». Администрация школы также попросила семьи, у которых на дачах растут тыквы, поделиться урожаем.

«Веселый и добрый народный праздник, идея которого уже давно витала в воздухе», — поясняет администрация в своем сообщении, передает «Подъем».

До этого иеромонах Макарий заявил, что празднование Тыквенного Cпаса — черное невежество. По его словам, российская замена Хеллоуину — это «безумное невежество» и «прямой идиотизм».

Ранее в Краснодаре предприятиям потребсферы рекомендовали отказаться от празднования Хеллоуина.

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