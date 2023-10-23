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Напавших на девушку из-за цвета волос россиян приговорили к колонии

Напавших на 19-летнюю девушку из-за цвета волос свердловчан отправят в колонию

Двоих свердловчан, напавших на девушку и топивших ее в фонтане из-за цвета волос, отправят в колонию. Об этом сообщает URA.RU.

Красногорский райсуд 23 октября вынес приговор двум жителям Каменска-Уральского. Одного мужчину осудили на три года лишения свободы, а второго — на три года и два месяца.

1 августа на улице Строителей в Каменске-Уральском двое мужчин напали на девушку с разноцветными волосами, а затем бросили ее в фонтан. Один из них окунул ее головой в воду, а второй высказал угрозу насилием и ударил пострадавшую по голове.

Задержанные и в результате приговоренные к колонии россияне уже были судимы. Причиной преследования стали имущественные преступления, истязания и незаконный оборот наркотиков.

Ранее на избивших девушку из-за цвета волос мужчин завели два новых дела.

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