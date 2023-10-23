В Испании изъяли вывезенные с Украины украшения на €60 млн

Полицейские в Мадриде изъяли 11 золотых изделий стоимостью больше €60 млн, которые относятся к историческому наследию Украины. Об этом сообщается на сайте полиции Испании.

Уточняется, что по этому делу арестовали троих испанцев и двух украинцев, чем ликвидировали преступную сеть, которая занималась незаконным вывозом культурных ценностей с Украины.

Отмечается, что у преступников имелись документы на украинском, английском и испанском языках, которые подтверждали их принадлежность к Украинской православной церкви. Также они передали право собственности и право распоряжаться ими православному священнику, проживающему в Мадриде.

20 октября глава МВД Казахстана Игорь Лепеха заявлял, что украинские и казахстанские полицейские провели совместную операцию и закрыли мошеннический кол-центр на территории Украины. Отмечалось, что операция по закрытию центра прошла в декабре 2022 года, однако возвращение похищенных мошенниками средств продолжается до сир пор.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.