Подросток избил пациентку и врача в детской больнице

В Петропавловске 17-летний юноша с приятелем ворвался в больницу и напал на невропатолога и 15-летнюю пациентку. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел в детской больнице Петропавловска, подросток в сопровождении друзей проник в отделение начал избивать по голове 15-летнюю девочку с переломом ноги.

В драку вмешались медики, агрессивный юноша ударил острым концом костыля врач-невропатолога в живот, и выбежал из больницы, разбив две двери, хулиган был вооружен предметом, похожим на пистолет.

По словам персонала больницы, месяц назад юноша привозил в приемный покой 15-летнюю девочку с травмой ноги и в ответ на замечание врача-травматолога дебошир ударил его по лицу.

Медики обратились в полицию, как выяснилось, пистолет, с которым он ворвался в больницу, оказался игрушечным.

Ранее в детдоме в Омской области воспитанницы издевались над сверстницей.