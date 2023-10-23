В Краснодарском крае пожар охватил более 10 гектаров лесничества

В Абинском участковом лесничестве в Краснодарском крае загорелась лесная подстилка. Пожар разросся до площади 11,2 гектара, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Всего к тушению привлечено 162 специалиста и 28 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели задействовали беспилотники для наблюдения за ситуацией, а также аэромобильную группировку МЧС.

Другой пожар произошел сегодня у подножия горы Собер, которая находится в Северском районе. В этом случае причиной возгорания послужило воспламенение сухой травы и леса. Огонь охватил площадь в три гектара, его пришлось тушить усилиями 54 человек и 16 единицами техники. При этом работу специалистов осложнили сильные порывы ветра.

А в Волгоградской области пожар произошел в черте города — административного центра. Причиной случившегося стал взрыв газа, из-за которого пострадали два жильца дома, одного из которых доставили в больницу на машине скорой помощи.

Ранее сообщалось о взрыве, который произошел в доме на окраине Тбилиси.