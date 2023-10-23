Россиянка вышла замуж за приемного сына

53-летняя жительница Татарстана вышла замуж за приемного 22-летнего сына, женщина усыновила мальчика восемь лет назад. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В Казани приемная мать вышла замуж за усыновленного детдомовца. Невесте 53 года, а ее новоиспеченному мужу 22, женщина работала преподавателем в детском доме и заметила подростка, а когда мальчику исполнилось 14 лет, усыновила его.

За это время они сблизились настолько, что, когда молодой человек повзрослел, решили пожениться. Молодожены говорят, что их союз основан на творчестве, разницы в возрасте они не чувствуют, а на волну осуждений в соцсетях не обращают внимания, в семье воспитывается еще шестеро приемных детей.

Известно, что 22-летний супруг поет и выступает на разных конкурсах, в 2017 году он вышел в финал проекта «Ты супер!», где пел вместе с Филиппом Киркоровым.

Ранее в США женщина вышла замуж за саму себя.