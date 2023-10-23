Андрей Воробьев рассказал об успехах благоустройства Московской области

Для жителей Подмосковья уже открыты 50 объектов из 59, которые в этом году благоустраивают в регионе. Об этом на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, остальные объекты будут сданы до конца ноября.

«У нас большая программа по преобразованию, благоустройству. На будущий год мы запланировали привести в порядок 72 объекта. Благоустройство у нас разноформатное: и лес, и городской парк, и территории возле станций МЦД. Обращаю внимание на огромное количество ларьков, торговых павильонов, которые безнадежно устарели. Важно уделять этому внимание», — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что все современные города и регионы предполагают реализацию концепции современной торговли.

«Мы радикально увеличили посещение парков. Важно, чтобы пребывание в них было безопасным и комфортным. Сейчас на первый план выходит тема поддержки их состояния, календаря. Летом там одни мероприятия, но зимой парки также должны работать. Все, что связано с каникулами, с отдыхом наших жителей нужно планировать заранее. Людям важно понимать, где какие мероприятия будут проходить», — добавил Воробьев.

Отмечается, что Московская область входит в тройку регионов-лидеров по качеству городской среды в России. За 5 лет в Подмосковье почти вдвое увеличилось число благоустроенных, современных парков (со 100 до 192), а посещаемость выросла более, чем в 6 раз (11 млн посещений в 2019 году, в 2023-м ожидается 70 млн).

«Большинство регионов нашей страны преобразилось, благодаря президентской программе по благоустройству малых городов. Она была принята у нас в Коломне и масштабно реализуется с 2018 года», — отметил губернатор.

Напомним, подмосковные проекты 40 раз побеждали в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В следующем году планируется завершить 6 конкурсных проектов в Дедовске, Коломне, Волоколамске, Протвино, Павловском Посаде и Красногорске. Всего в 2023 году в Подмосковье благоустроят 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 22 парка и лесопарка, а также 6 набережных.