Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гражданка Казахстана погибла в результате обстрела сектора Газа

МИД Казахстана: гражданка республики погибла при обстреле сектора Газа

close
100%
Fatima Shbair/AP

Гражданка Казахстана погибла в результате обстрела сектора Газа 22 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале казахстанского министерства иностранных дел.

«22 октября 2023 года в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана. К сожалению, вместе с ней погибла и ее 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины», — сказано в сообщении.

Уточняется, что женщина долгое время проживала с мужем, который является гражданином Палестины, в секторе Газа.

23 октября Минздрав сектора Газа заявлял, что в регионе с 7 октября в результате израильских ударов погибли больше пяти тысяч человек.

До этого катарский телеканал Al Jazeera сообщал, что мечеть в центре города Газа была разрушена в ходе обстрелов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удары между израильской армией и ХАМАС продолжаются с 7 октября, когда боевики последнего обстреляли южные районы Израиля, после чего вторглись на его территорию и захватили свыше 200 заложников.

После этого ЦАХАЛ начал операцию возмездия.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий