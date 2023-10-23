Гражданка Казахстана погибла в результате обстрела сектора Газа 22 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале казахстанского министерства иностранных дел.

«22 октября 2023 года в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана. К сожалению, вместе с ней погибла и ее 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины», — сказано в сообщении.

Уточняется, что женщина долгое время проживала с мужем, который является гражданином Палестины, в секторе Газа.

23 октября Минздрав сектора Газа заявлял, что в регионе с 7 октября в результате израильских ударов погибли больше пяти тысяч человек.

До этого катарский телеканал Al Jazeera сообщал, что мечеть в центре города Газа была разрушена в ходе обстрелов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удары между израильской армией и ХАМАС продолжаются с 7 октября, когда боевики последнего обстреляли южные районы Израиля, после чего вторглись на его территорию и захватили свыше 200 заложников.

После этого ЦАХАЛ начал операцию возмездия.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.