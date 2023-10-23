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Отчим год насиловал 11-летнюю падчерицу и заразил девочку венерическим заболеванием

В Крыму отчим получил 16 лет колонии за насилие над 11-летней падчерицей

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Depositphotos

Житель Крыма признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью сожительницы, мужчина более года домогался девочки и заразил ее венерическим заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона в Telegram-канале.

Об издевательствах над 11-летней девочкой узнала школьный педагог, она сообщила в полицию, что школьница пожаловалась ей на домогательства отчима.

Как установили следователи, 42-летний житель Крыма с июня 2022 года по февраль 2023 года неоднократно насиловал дочь своей сожительницы и заразил ее венерическим заболеванием.

Он угрожал девочке расправой, если она решит рассказать о произошедшем взрослым.

В отношении крымчанина было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Известно, что мать пострадавшей уже лишена родительских прав, следователи также выяснили, что один из последних эпизодов насилия над ребенком был совершен у нее на глазах.

Ранее житель Иркутска шесть лет насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы.

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