Росрыболовство предложило запретить ввоз рыбной продукции с Фарер

Росрыболовство предложило правительству РФ ввести запрет на ввоз в Россию рыбной продукции с Фарерских островов. Об этом говорится в Telegram-канале службы.

«Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) внесло в правительство Российской Федерации предложение ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов (автономной территории Королевства Дания) в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основу импорта с Фарер составляет мороженая рыба — сельдь, скумбрия, мойва. При этом за последние четыре года импорт данной продукции в РФ с Фарер сократился более чем на 50%.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что ведомство разрабатывает программу субсидий для рыбаков, осуществляющих вылов в Черном море.

Также сообщалось, что новый полностью отечественный стартовый корм для лососевых рыб представили ученые Северного (Арктического) федерального университета им М.В. Ломоносова (САФУ).

Ранее губернатор Камчатки доложил президенту РФ Владимир Путину о «крайне удачном» вылове лососевых.