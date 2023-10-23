Россиянка обнаружила у сына пулю в виске

В Санкт-Петербурге местная жительница обнаружила в виске у сына пулю, выпущенную из пневматического пистолета. Об этом сообщает «Мойка78». Выяснилось, что ссора между подростками со стрельбой произошла на бульваре Новаторов в начале октября.

Как стало известно изданию, после того, как пуля в виске восьмиклассника была обнаружена, мать с с сыном обратились в больницу, где подростка осмотрели, извлекли инородный предмет и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

По данным правоохранителей, двое неизвестных подростков поругались с пострадавшим и несколько раз выстрелили ему в область груди и головы из пневматического оружия. Теперь полицейские разыскивают двух молодых людей в возрасте 15-16 лет, ростом 185-190 см.

В октябре 10-летний мальчик из Бураево украл пневматический пистолет у своего отца, чтобы попрактиковаться в стрельбе вместе со своим другом. Один из них стал расставлять мишени, а другой начал заряжать оружие и случайно нажал на курок. Пуля попала в висок его товарищу и раздробила череп.

Ранее ребенок обстрелял из пневматической винтовки прохожих из окна многоэтажки в Томске.