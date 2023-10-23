Австралийка «не могла спать 3 дня» после того, как заглянула в пылесос

Женщина из Австралии рассказала, что не могла спать в течение трех дней после того, как нашла паука в пылесосе, пишет LADBible.

Как рассказала женщина, после того, как она убралась дома, ей захотелось разобрать и почистить пылесос. В процессе чистки она нашла в мешке для пыли большого воронкового ядовитого паука, который крайне опасен для людей.

Домохозяйка признается, что после такого открытия она не могла нормально спать, так как боялась, что ее ужалит какое-нибудь насекомое в темноте.

«Я начала плакать и не могла спать в своей комнате три дня», — вспоминает женщина.

После того, как она рассказал об этом своим подписчикам в соцсетях, многие люди обрадовались, что живут не в Австралии, пожелали женщине удачи и посоветовали быть внимательнее.

Ранее жителей Австралии предупредили о нашествии ядовитых воронковых пауков.