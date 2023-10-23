Ученые предупредили о влиянии красного мяса на развитие диабета

Употребление более двух порций красного мяса в день повышает риск развития диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета (США). Результаты исследования приводит «Ридус».

В эксперименте, проводимом на протяжении 36 лет, приняли участие свыше 200 тысяч человек. Специалисты оценивали диету добровольцев с помощью анкет, которые заполнялись каждые два-четыре года.

Выяснилось, что у тех участников, кто чаще всех ел красное мясо, риск развития диабета был на 62% выше, по сравнению с теми, кто употреблял мясо реже всех.

Исследователи также оценили последствия замены одной порции красного мяса другими источниками белка. Согласно результатам изыскания, орехи и бобовые снижают вероятность развития диабета второго типа на 30%, а молочные продукты — на 22%.

В 2023 году специалисты канадской технологической компании Klick Labs разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), способный определять наличие диабета второго типа по голосу человека. Исследование опубликовано в научном журнале Mayo Clinic Proceedings: Digital Health (MCPDH).

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