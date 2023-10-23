Депутат Госдумы признался, что с детства слушает русский рэп

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал «Газете.Ru», что в юности он катался на скейте и слушал русский рэп. По словам Метелева, катание на скейте он забросил, а рэп — нет.

«Я бы не сказал, что я был рэпером, я его слушал и катался на скейте непродолжительное время. Это действительно было, да, но в целом, я в своей жизни занимался очень разными вещами, разными увлечениями, параллельно их совмещал, какое-то предпочтение конкретное я не отдавал. Меньше года на скейте, потому что в жизни появились другие увлечения, стал уделять внимание саморазвитию и общественной деятельности. Я слушал иностранный и русский рэп: «Касту», Басту, Эминема. Сейчас я меломан, слушаю и их тоже», — сказал он.

Ранее другой депутат Госдумы признался, что вместо гонок в детстве играл в «Блицкриг».