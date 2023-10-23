Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы признался, что с детства слушает русский рэп

Депутат Метелев заявил, что в юности катался на скейте и слушал «Касту»

close
100%
Пресс-служба Комитета Госдумы по молодежной политике

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал «Газете.Ru», что в юности он катался на скейте и слушал русский рэп. По словам Метелева, катание на скейте он забросил, а рэп — нет.

«Я бы не сказал, что я был рэпером, я его слушал и катался на скейте непродолжительное время. Это действительно было, да, но в целом, я в своей жизни занимался очень разными вещами, разными увлечениями, параллельно их совмещал, какое-то предпочтение конкретное я не отдавал. Меньше года на скейте, потому что в жизни появились другие увлечения, стал уделять внимание саморазвитию и общественной деятельности. Я слушал иностранный и русский рэп: «Касту», Басту, Эминема. Сейчас я меломан, слушаю и их тоже», — сказал он.

Ранее другой депутат Госдумы признался, что вместо гонок в детстве играл в «Блицкриг».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий