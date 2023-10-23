В России призвали заменить штрафами единое время запрета на шум

Введение в России единого времени запрета на шум не сыграет большой роли в решении проблемы с громкими соседями, считает юрист в сфере защиты ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба. Вместо этого нужно ужесточить наказание и ввести единые для всей страны суммы штрафов, отметил он в интервью НСН.

Единое время можно установить в расположенных рядом регионах, в которых нет причин для расхождения по времени, отметил юрист. В качестве примера он привел Москву и Московскую область, где по нарушениям разница во времени составляет один час.

Что касается остальных регионов, то в едином времени для них эксперт не увидел логики.

«С учетом региональных нюансов, зачем вмешиваться в эту коллизию при наличии уже действующих норм права? — задался он вопросом. — Лучше унифицировать суммы штрафов, либо ужесточить эту ответственность, если этой действительно людей напрягает».

Проблемы с шумом юрист назвал серьезным вопросом, отметив, что чаще все обходится профилактическими мерами. Работы шумные соседи переносят сразу, как только получают предупреждение от органов полиции.

Напомним, установление единого времени запрета на шум включили в доработанный законопроект о тишине. Документ вводит запрет на шум с 23:00 до 7:00. Шумные строительные работы разрешат проводить только в будни с 9:00 до 19:00 с перерывом с 13:00 до 15:00.

Ранее исследователи выяснили, что внешний шум является главным раздражителем, от которого страдают дети. Выяснилось, что от этого у ребенка, зачастую, появляются рассеянность внимания, беспокойство, проблемы со сном и даже страхи.