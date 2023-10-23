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Женщину уволили после слов начальницы, что «мозгу беременных» нельзя доверять

LADBible: американку уволили после слов начальницы, что она не доверяет мозгу беременных

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rachannabanana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американка рассказала, что ее уволили с работы после слов начальницы, что она не доверяет «мозгу беременных», пишет LADBible.

37-летняя Рэйчанн Макнайт готовилась стать матерью и несколько лет работала руководителем отдела по связям с общественностью в крупной компании, но теперь вынуждена искать новое место. Американка, по ее словам, лишилась своей должности после разговора с начальницей, в ходе которого та сказала ей, что не доверяет «мозгу беременных».

Женщина подала в суд, чтобы ее восстановили в должности. Однако руководитель Рэйчанн отрицает все обвинения в свой адрес и собрала команду юристов для защиты в суде. Женщина утверждает, что она часто хвалила Макнайт, но та стала хуже выполнять свои обязанности после двух выкидышей.

Кроме того, во время беременности Рэйчанн ее здоровье пошатнулось, что тоже сказалось на ее рабочем графике. Руководство компании также предлагало женщине пойти на снижение зарплаты с сохранением рабочего места, но Макнайт отказалась.

Ранее в Германии уволили исследователя климата за отказ летать на самолетах.

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