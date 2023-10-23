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Бывших министра туризма и председателя правительства Северной Осетии посадили за растрату

Суд приговорил к 8 годам бывших министра туризма и главу кабмина Северной Осетии

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ТАСС

Лефортовский суд Москвы вынес приговор бывшим министру туризма Северной Осетии Алану Диамбекову и председателю правительства Северной Осетии Сергею Такоеву. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Оба проходили по делу о растрате. Диамбеков и Такоева получили по восемь лет колонии общего режима. Также им назначили штраф в 800 тысяч рублей.

До этого Басманный суд Москвы заключил под стражу двух сотрудников Следственного комитета за крупную взятку. Обоим грозит более 10 лет колонии. Их арестовали до 18 декабря.

Общая сумма взятки составила не менее 10 млн рублей. Оба следователя занимались расследованиями киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий.

19 октября экс-замминистра здравоохранения Дагестана Мазайя Рамазанова задержали по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере и отправили под домашний арест.

Ранее в Челябинске депутата арестовали по делу о даче взятки перед его отъездом в зону СВО.

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