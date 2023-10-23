На цифровой платформе МСП.РФ представлены все регионы России

Все регионы России, включая новые территории, на сегодняшний день представлены на цифровой платформе МСП.РФ. Об этом во время выступления в рамках парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего бизнеса заявил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов, курирующий реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

По его словам, это позволяет предпринимателям каждого субъекта РФ пользоваться в онлайн-режиме всеми федеральными и региональными мерами поддержки. Он отметил, что Корпорацией МСП создано одно окно федеральных и региональных сервисов поддержки малого бизнеса на цифровой платформе МСП.РФ.

«Сегодня в той или иной степени с платформой интегрированы все 89 регионов. На портале представлено 30 сервисов, через которые пользователь может получить свыше 300 услуг. Зарегистрировано 560 тыс. пользователей, которые за 2,5 года более 3 млн раз воспользовались сервисами платформы», — сказал Белоусов.

По его мнению, поддержка малого бизнеса на новых территориях страны и встраивание их в общую федеральную систему сегодня является важным направлением работы.

«Для предпринимателей в новых регионах уже доступны — программа льготного кредитования под поручительства Корпорации МСП. Программа льготного лизинга. Открываются центры «Мой бизнес», гарантийные и микрофинансовые организации. Будем продолжать эту работу», — подчеркнул он.

Первый вице-премьер напомнил, что с сентября 2021 года во всех регионах предпринимателям доступен механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Это упрощенный процесс получения кредита для предпринимателей, которым не хватает залога.

Напомним, парламентские слушания по вопросам развития малого и среднего бизнеса прошли в Госдуме 23 октября. Участие в них приняли представители правительства РФ, руководство нижней палаты парламента, лидеры фракций, депутаты профильных комитетов, а также представители институтов развития, бизнес-объединений и приглашенные предприниматели из регионов.