Взрывы произошли в городе Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

Другие подробности в сообщении не приводятся.

23 октября в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР включились сирены воздушной тревоги.

Предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали также в Днепропетровской и Харьковской областях.

В ночь на 23 октября воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины.

Также на Украине сообщили о повреждении ТЭС. По данным украинского энергохолдинга «ДТЭК», объект получил серьезные повреждения.

Кроме того, объект припортовой инфраструктуры получил повреждения в Одесской области. В вооруженных силах Украины (ВСУ) отметили, что начавшийся после взрыва пожар удалось оперативно потушить.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.