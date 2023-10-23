Взрывы произошли в городе Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.
Другие подробности в сообщении не приводятся.
23 октября в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР включились сирены воздушной тревоги.
Предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали также в Днепропетровской и Харьковской областях.
В ночь на 23 октября воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины.
Также на Украине сообщили о повреждении ТЭС. По данным украинского энергохолдинга «ДТЭК», объект получил серьезные повреждения.
Кроме того, объект припортовой инфраструктуры получил повреждения в Одесской области. В вооруженных силах Украины (ВСУ) отметили, что начавшийся после взрыва пожар удалось оперативно потушить.
Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.