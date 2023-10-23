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Взрывы произошли в городе Запорожье

Telegram-канал Klymenko Time сообщил о взрывах в Запорожье

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Brücke-Osteuropa/Wikimedia

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

Другие подробности в сообщении не приводятся.

23 октября в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР включились сирены воздушной тревоги.

Предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали также в Днепропетровской и Харьковской областях.

В ночь на 23 октября воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины.

Также на Украине сообщили о повреждении ТЭС. По данным украинского энергохолдинга «ДТЭК», объект получил серьезные повреждения.

Кроме того, объект припортовой инфраструктуры получил повреждения в Одесской области. В вооруженных силах Украины (ВСУ) отметили, что начавшийся после взрыва пожар удалось оперативно потушить.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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