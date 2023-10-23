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Обновленная вакцина «Спутник V» войдет в оборот после подтверждения безопасности

Профессор Чуланов: обновленный «Спутник V» введут в оборот

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Обновленную вакцину «Спутник V» введут в гражданский оборот после подтверждения ее безопасности, сообщил внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Его слова приводит ТАСС.

«Если клиническая эффективность и безопасность вакцины будет подтверждена, а академик Александр Леонидович Гинцбург выразил в этом уверенность, вакцина сможет быть сразу введена в гражданский оборот», — заявил он.

Чуланов подчеркнул, что «с правовой точки зрения сегодня ничто не сдерживает производство».

«Национальный исследовательский центр им. Н. Ф. Гамалеи может производить вакцину уже сейчас, чтобы с момента завершения клинических исследований ее выпустить», — отметил он.

Академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Газете.Ru» заявил, что сейчас идут клинические испытания нового варианта «Спутника V», в основе которого лежит XBB.1.5-вариант «омикрона» («кракен»). В гражданский оборот препарат поступит не раньше марта 2024 года.

Подробнее о том, могла ли Москва избежать локдауна и какие уроки нужно вынести из пандемии, — в интервью Гинцбурга «Газете.Ru».

Ранее Гинцбург перечислил вакцины от COVID-19, доступные сейчас для россиян.

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