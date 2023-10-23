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Эксперты назвали самый полезный и самый вредный для здоровья виды соли

ОСН: черная соль считается самой полезной для здоровья

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Shutterstock

Самой полезной для здоровья многие исследователи считают черную соль. В ней содержится много полезных веществ и микроэлементов, также она благоприятно влияет на пищеварение и состояние желудочно-кишечного тракта. Вредной считается обычная поваренная соль, выяснила Общественная Служба Новостей.

Цвет черной соли объясняется тем, что там, где ее добывают, много сероводорода. Продают такую соль в неочищенном виде.

Чаще всего жители покупают обычную поваренную соль, которая проходит предварительную очистку и теряет таким образом все полезные вещества. В такую соль добавляют испарители влаги, отбеливающие вещества, поэтому специалисты советуют не злоупотреблять ею.

Йодированная соль отличается от поваренной тем, что она обогащена йодидом калия, который предписывают при недостатке йода в организме. Однако при тепловой обработке такая соль теряет свои полезные свойства и превращается в обычную.

Морская соль считается полезной за счет содержания магния, калия и сульфатов. Однако при этом в ней есть хлориды и натрий, а содержание йода очень низкое, поэтому она не поможет для профилактики нехватки йода.

Гималайская или розовая соль содержит натрий, калий, кальций, магний и фтор. Часто розовая соль используется в косметологии.

Напомним, заслуженный врач России Александр Мясников отмечал, что нижний допустимый уровень потребления соли составляет 3 грамма в день. По его словам, переизбыток соли в организме человека грозит опасными заболеваниями, в том числе – гипертонией и болезнью почек, а нехватка – злокачественной гипертонией и другими серьезными проблемами.

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