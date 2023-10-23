В массовой потасовке подростков на Алтае пострадали шесть человек

На Алтае шесть человек пострадали в массовой драке подростков. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Майма. В конфликте участвовали 20 подростков. Сначала потасовка происходила между несколькими людьми, но позже присоединились и другие подростки. Некоторых из них сильно избили. Во время драки один из участников достал пистолет, но о том, был ли кто-то ранен оружием, информации нет.

«В настоящее время все участники драки установлены», — сообщается в публикации.

На данный момент рассмотрен вопрос о постановке подростков на учет в органах внутренних дел. Все пострадавшие проходят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы оценить нанесенный ущерб.

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