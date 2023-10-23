Минздрав России договорился с ВОЗ о мероприятиях на территории РФ

Министерство здравоохранения России продолжает контактировать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

Российский министр участвует в международной конференции, посвященной 5-й годовщине принятия Астанинской декларации и 45-й годовщине принятия Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи

По словам Мурашко, в понедельник, 23 октября, он встретился с гендиректором организации Тедросом Аданом Гебрейесусом. Они обсудили многие острые вопросы и договорились провести совместные мероприятиях в России.

До этого глава Минздрава говорил, что около 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа зарегистрировано в России.

Также стало известно, что российские комбинированные вакцины, которые защищают одновременно от гриппа и коронавирусной инфекции, могут появиться уже в 2024-2025 году.

Ранее сообщалось, что в России могут начать продавать лекарства в рассрочку онлайн.