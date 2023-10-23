Мужчина нашел чековую книжку отца во время уборки и стал миллионером

Мужчина из Чили нашел старую чековую книжку отца во время уборки дома и стал миллионером, пишет NDTV.

Эксекиэль Инохоса рассказал, что убирал вещи своего отца, когда нашел его банковскую чековую книжку 60-летней давности. Судя по данным записей, мужчине удалось накопить почти 140 тысяч песо, что на сегодняшний день составляет $1,4 млн с учетом инфляции. Как рассказал чилиец, никто в семье не знал об этих сбережениях.

К сожалению, Эксекиэль узнал, что банк его отца давно закрылся, но в найденной им книжке была важная запись «гарантия государства». Это означает, что если банк не сможет выплатить деньги, государство возьмет на себя обязательства перед вкладчиком.

Однако нынешнее правительство решило не исполнять этот пункт, поэтому Инохоса решил подать в суд и добиться положенной выплаты.

«Эти деньги принадлежат нашей семье», — уверен мужчина.

Несколько судов вынесли решение в пользу Инохосы, но ответчик подал апелляции на каждое из них. Наконец, верховный суд Чили постановил, что Эксекиэль должен получить свои $1,4 млн, а также начисленные за 60 лет проценты.

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