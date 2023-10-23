В Британии пассажирский самолет застрял в грязи после посадки в шторм

Самолет британской авиакомпании TUI попал в шторм, совершил жесткую посадку и застрял в грязи в аэропорту. О происшествии сообщило издание Daily Mail.

По данным британской газеты, воздушное судно, летевшее с Корфу, попало в шторм «Бабет» при заходе на посадку в аэропорту Лидс-Брэдфорд 20 октября. Пилоты сумели посадить самолет, но приземление оказалось жестким, и судно выкатилось за пределы полосы, где и завязло в грязи.

Отмечается, что на борту находились 195 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Никто из них не пострадал. По словам одного из пассажиров, люди провели в самолете около часа, прежде чем их выпустили экстренные службы.

После ЧП аэропорт закрыли до утра 21 октября, что вызвало недовольство граждан, которые из-за этого не смогли улететь.

Шторм «Бабет» обрушился на Великобританию на прошлой неделе. Он вызвал потопы в нескольких регионах страны, из-за чего, как писало Daily Record, непогоду сравнивали с библейским дождем.

Ранее стало известно, что в Британии могут ввести высший уровень террористической угрозы.