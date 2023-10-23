Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии пассажирский самолет застрял в грязи после посадки в шторм

Daily Mail: самолет авиакомпании TUI совершил посадку в шторм и завяз в грязи

close
100%
Depositphotos

Самолет британской авиакомпании TUI попал в шторм, совершил жесткую посадку и застрял в грязи в аэропорту. О происшествии сообщило издание Daily Mail.

По данным британской газеты, воздушное судно, летевшее с Корфу, попало в шторм «Бабет» при заходе на посадку в аэропорту Лидс-Брэдфорд 20 октября. Пилоты сумели посадить самолет, но приземление оказалось жестким, и судно выкатилось за пределы полосы, где и завязло в грязи.

Отмечается, что на борту находились 195 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Никто из них не пострадал. По словам одного из пассажиров, люди провели в самолете около часа, прежде чем их выпустили экстренные службы.

После ЧП аэропорт закрыли до утра 21 октября, что вызвало недовольство граждан, которые из-за этого не смогли улететь.

Шторм «Бабет» обрушился на Великобританию на прошлой неделе. Он вызвал потопы в нескольких регионах страны, из-за чего, как писало Daily Record, непогоду сравнивали с библейским дождем.

Ранее стало известно, что в Британии могут ввести высший уровень террористической угрозы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий