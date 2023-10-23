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Более 400 тысяч человек подали заявки на участие во всероссийском семейном конкурсе

Более 400 тысяч россиян подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

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Freepik.com

С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» заявки на участие в нем подали более 70 тыс. семей — это свыше 400 тыс. человек. Об этом заявила заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова, которую цитирует пресс-служба организации.

По словам Оксана Ачкасовой, в самом народном проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» участвуют семейные команды из 89 регионов РФ вместе с родственниками, проживающими более чем в 60 зарубежных государствах.

«Совсем скоро командам откроются первые 8 заданий дистанционного этапа. Они будут включать в себя задания по различным тематическим направлениям и разных уровней сложности. Например, участникам будет предложено всей семьей исполнить песню, приготовить блюдо по семейному рецепту и даже создать виртуальную летопись своей семьи», — сообщила заместитель генерального директора платформы РСВ.

Она уточнила, что задания будут совсем не сложными, но очень увлекательными и полезными как для самой семьи, так и для окружающих, а их главная цель – создать общее увлекательное и полезное дело для семьи, где каждый найдет для себя интересную роль.

«Сам конкурс уже доказал свою востребованность и своевременность, но регистрация еще продолжается, к тому же на Наблюдательном совете конкурса было принято решение об уменьшении возраста младших участников семейных команд с 6 до 5 лет», — добавила Ачкасова.

Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 4 ноября 2023 года. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал президент России Владимир Путин. 1 сентября глава государства объявил о старте проекта.

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