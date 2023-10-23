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«Нагрянет зима»: к концу недели москвичам пообещали сугробы

Синоптик Шувалов: к концу недели в Москве будут десятисантиметровые сугробы

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Максим Блинов/РИА Новости

Рабочая неделя в Москве закончится приходом настоящей зимы. В пятницу в столице начнется снегопад, к концу недели город укроют десятисантиметровые сугробы, ожидаются морозы, рассказал телеканалу «360» синоптик Александр Шувалов.

Пока в Москве сохраняется теплая погода, максимальная отметка на сегодня – 10 градусов выше нуля. Однако уже завтра погода резко изменится, температура воздуха не поднимется выше 1-4 градусов тепла, рассказал Шувалов. В пятницу придет двухдневное похолодание.

«Понедельник станет последним теплым днем октября, а дальше нагрянет зима. Снега будет много», — пообещал синоптик.

Снег, по прогнозу, уляжется в городе на несколько дней. По предварительному прогнозу также ожидается, что в столицу придут морозы до 10 градусов ниже нуля.

Напомним, по прогнозу центра погоды «Фобос» в среду, 25 октября, в московском регионе ожидается погода как метеорологической зимой, а теплая погода в столицу не вернется до мая.

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