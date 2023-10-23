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Ученые обнаружили самую темную реку в мире

Oddity Central: река Руки в Конго признана самой темной в мире

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Matti Barthel/ETH Zurich

Река Руки в Конго признана самой темной в мире, пишет Oddity Central. Вода в ней настолько тусклая, что на ней практически не видны отражения.

Ученые из Швейцарии пришли к выводу, что темный цвет воды в Руки вызван высоким уровнем растворенных органических веществ из окружающего тропического леса. Кроме того, река богата углеродными соединениями благодаря гниющим в ней растениям.

«По сути это чай из джунглей. Органические соединения, выщелоченные из этой растительности, поглощают свет, поэтому чем выше концентрация, тем темнее будет вода», — рассказал Трэвис Дрейк, ведущий автор исследования.

Используя систему измерений, специалисты также зафиксировали , что Руки в полтора раза темнее, чем река Рио-Негро в Амазонке, которая долгое время считалось самой темной в мире.

Ранее микробиологи предложили производить кислород на Марсе с помощью «живой краски».

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