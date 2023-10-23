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В московской квартире нашли двадцатисантиметровую змею

«360»: москвичи обнаружили в квартире двадцатисантиметровую змею из Таиланда

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Depositphotos

Жители Москвы нашли в своей квартире двадцатисантиметровую змею из Таиланда. Происшествие случилось в доме в районе Строгино, передает «360» со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

В квартиру со змеей немедленно выехали сотрудники департамента природопользования. На данный момент вид змеи неизвестен. Также не сообщалось, успела ли она кому-то нанести вред.

Напомним, ранее москвичка во время уборки обнаружила в своей квартире экзотическую змею – она передала ее в Центр реабилитации диких животных.

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