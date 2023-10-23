Россиянка подожгла несколько домов по просьбе друзей

Полиция задержала 19-летнюю жительницу Иркутска, которую подозревают в поджоге деревянных домов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Правоохранители разыскали и задержали девушку после серии пожаров. Так, в ночь с 21 на 22 октября вспыхнул дом на улице Седова. На следующий день на нескольких улицах произошли пожары в других деревянных строениях.

После задержания местная жительница рассказала, что сделала это по просьбе друзей.

«Со слов задержанных, поджоги они осуществляли из хулиганских побуждений», — сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители проводят проверку. Помимо этого, решается вопрос о квалификации действий девушки с точки зрения законодательства.

Ранее житель Урюпинска получил 12 лет заключения за поджог военкомата.