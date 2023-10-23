Сторонники создания эрзянского государства стали фигурантами уголовного дела в Мордовии

В Мордовии на сторонников создания независимого эрзянского государства и выхода из состава РФ завели уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную ФСБ.

По информации агентства, в 2020 году соучредитель движения «Свободный Идель-Урал»* Александр Болькин с лицами из США, России и Украины создали общественный институт национальных представительных органов «Кирдийюр». Участники организации планировали создание независимого эрзянского государства «Эрзянь Мастор», осуждали национальную политику России и стремились отделиться от нее.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом, сообщает агентство. Во время обысков по местам жительства фигурантов обнаружили и изъяли средства связи и носители информации.

Ранее Мосгорсуд признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие».