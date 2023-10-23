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В Кремле прокомментировали обвинения в причастности России к ЧП на Balticconnector

Песков отверг обвинения в причастности России к инциденту на Balticconnector

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российская Федерация не имеет какого-либо отношения к происшествию на Balticconnector, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в пятницу, 20 октября, объявил, что Балтийское море может быть закрыто для всех судов РФ, если расследование установит участие России в повреждении газопровода Balticconnector.

«Вы знаете, что там он говорил, собственно, о том происшествии, которое имело место на Balticconnector. Там действительно идет следствие», — уточнил пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Пескова, российская сторона никак не связана с произошедшим.

«Еще раз повторяю, Россия не имеет к этому никакого отношения», — заключил Песков.

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не функционирует из-за вероятной утечки. Известно, что вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа.

20 октября стало известно, что финская полиция пытается выяснить, причастно ли судно Newnew Polar Bear к ЧП на Balticconnector.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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