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Посетителей тюменского торгового центра эвакуировали из-за перцового баллончика

В Тюмени эвакуировали посетителей торгового центра «Галерея Вояж»

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Shutterstock

Посетителей торгового центра «Галерея Вояж» в Тюмени эвакуировали из здания. Об этом сообщает 72.RU.

Очевидцы инцидента рассказали, что эвакуация произошла из-за перцового баллончика, передает портал. Информацию также подтвердили в пресс-службе торгового центра.

«Молодой человек зашел в здание и без предупреждения распылил перцовый баллончик. Охрана попыталась задержать нарушителя, но не смогла. Ждем на месте правоохранительные органы, будем писать заявление в полицию», — сообщил представитель «Галереи Вояж», передает 72.RU.

По данным портала, аналогичный случай приблизительно за 30 минут до произошедшего в «Галерее Вояж» зафиксировали в торговом центре «Центральный». Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее в подмосковной школе четверо учеников пострадали от распыления перцового баллончика.

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