Жители Стамбула могут остаться без воды через два месяца

Самый крупный город Турции Стамбул может остаться без воды через 57 дней: уровень ее запасов в водохранилищах снизился до 20,6%. К такому выводу в ходе расчетов пришло РИА Новости.

Агентство опирается на данные управления водных ресурсов и канализации Стамбула. Согласно информации ведомства, с апреля запасы воды снизились с 48,5% до 20,6% и сейчас достигают 180 млн кубометров воды при максимальном возможном количестве в 868 млн кубометров.

Журналисты рассчитали, что если 16-миллионный город продолжит, как в настоящее время, ежедневно потреблять 3,1 млн кубометров воды, а существенного выпадения осадков так и не случится, то примерно через два месяца запасы воды иссякнут.

Уже сейчас значительную часть Турции синоптики включили в зону чрезвычайной ситуации из-за продолжительной засухи. Кроме того, с начала сентября стамбульские власти приняли решение перестать использовать воду для орошения частных парков и садов, чтобы поберечь запасы.

Между тем, согласно метеорологическим прогнозам, дождей в Турции в ближайшие 10 дней не ожидается.

Ранее сообщалось, что учетная ставка в Турции может вырасти до 35%.