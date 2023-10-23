В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины. Об этом сообщил официальный ресурс для оповещения населения.

По его данным, сирены включились в Днепропетровской и Харьковской областях. Другие подробности о ситуации в указанных регионах не уточняются.

В ночь на 23 октября воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины.

Накануне на Украине сообщили о взрывах в Сумской области.

22 октября украинское агентство ТСН сообщало, что в городе Вышгороде Киевской области произошли взрывы после включения сирен воздушной тревоги.

В тот же день под Киевом произошли взрывы. Кроме того, украинское издание «Зеркало недели» написало о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне.

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.