Россиянам объяснили, что делать, если соседи перекрывают отопление

При отключении отопления в первую очередь следует проверить исправность системы подачи тепла. Возможной причиной такой ситуации могут быть действия соседей, которые перекрывают стояк отопления, выяснила Общественная Служба Новостей. В таком случае в первую очередь нужно определить, в какой квартире это делают.

Так как в многоэтажках каждая квартира получает отопление по общему стояку, то зачастую могут возникнуть конфликтные ситуации. Кто-то из соседей может установить на батареи кран и перекрывать его, если в квартире жарко. В результате тепло не поступает и в другие квартиры, расположенные по этому стояку.

Выяснить, кто перекрыл тепло, поможет ЖЭК, отреагировать на обращение работники должны в течение одного рабочего дня, отмечают специалисты. После этого рекомендуется поговорить с соседями и решить проблему самостоятельно.

Если же работников ЖЭКа владельцы квартиры не пускают, то нужно обратиться в управляющую компанию и попросить зафиксировать факт отсутствия отопления в квартире в специальном акте. После этого нужно написать заявление в управление учета и распределения жилой площади администрации города с приложенными актами УК. Управление проведет проверку и примет меры.

При продолжительном нарушении на соседа можно подать заявление в суд. При этом следует с представителями ЖЭКа и УК зафиксировать факт исправной работы отопительной системы и подтвердить, что подачи тепла нет именно из-за соседей.

Суд может привлечь нарушителя к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «О не исполнении приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Напомним, россиянам советуют для сохранения тепла в частном доме в осенне-зимний период оборудовать здание приточно-вытяжной установкой, а также устанавливать в домах энергосберегающие окна и входные двери с терморазрывом.