Эксперты оценили, есть ли польза в ношении фитнес-браслетов

Показания фитнес-браслетов при занятиях спортом могут расходиться с реальностью, однако отказываться от них не стоит. Об этом kp.ru узнала у специалистов.

«Чем старше человек, тем больше ему необходим фитнес-браслет: люди после 50 лет уже склонны к повышенному артериальному давлению со всеми вытекающими последствиями. Именно поэтому необходимо следить за своей физической активностью и сопоставлять свое самочувствие с показателями устройства. Кроме того, фитнес-браслет мотивирует проходить должное количество шагов, добиваясь нужных результатов», — сказал эксперт Роскачества, кардиолог Дмитрий Хорошев.

Заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по бодифитнесу Юлия Ушакова добавила, что использование «умных гаджетов» позволит не только иметь представление о результатах конкретной тренировки, но и отслеживать прогресс за более длительный период занятий спортом. При этом д. м. н., профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Евгений Ачкасов напомнил, что фитнес-браслеты имеют свою погрешность, поэтому их данные не являются точными на 100%, как у медицинских проборов.

Врач-кардиолог Константин Иванов до этого говорил, что один из основных плюсов таких гаджетов — это элемент игры, который фитнес-браслеты и смарт-часы вносят в процесс контроля своего состояния.

Ранее врач объяснила появление сыпи на коже от фитнес-браслета.