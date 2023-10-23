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Школьники подожгли упаковку от чипсов и оказались в горящей машине

В Петербурге подростки подожгли упаковку от чипсов и сожгли автомобиль

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В Петербурге прогулка школьников закончилась возгоранием в машине. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Приморском проспекте. Девушка и ее 14-летний знакомый взломали дверь автомобиля и проводили время в салоне. В какой-то момент подростки решили поджечь упаковку от чипсов. Это привело к пожару, в результате которого сгорела машина.

Обоих россиян оперативно задержали сотрудники полиции. Известно, что подростки состоят на учете в ПНД. Школьника забрала мать, 16-летнюю девушку отправили в больницу. О каких-либо травмах у юноши и его знакомой не сообщается.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Магадане двое наркоманов подожгли военкомат и не получили денег от куратора.

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