Школьники подожгли упаковку от чипсов и оказались в горящей машине

В Петербурге прогулка школьников закончилась возгоранием в машине. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Приморском проспекте. Девушка и ее 14-летний знакомый взломали дверь автомобиля и проводили время в салоне. В какой-то момент подростки решили поджечь упаковку от чипсов. Это привело к пожару, в результате которого сгорела машина.

Обоих россиян оперативно задержали сотрудники полиции. Известно, что подростки состоят на учете в ПНД. Школьника забрала мать, 16-летнюю девушку отправили в больницу. О каких-либо травмах у юноши и его знакомой не сообщается.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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