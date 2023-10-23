В Крыму оценили сумму претензий по водной блокаде полуострова

Сумма претензий к Киеву в связи с водной блокадой Крыма составила больше 4 трлн рублей, у властей российского региона в планах подача иска по энергетической блокаде полуострова, заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию с водной блокадой Крыма Константинов оценил во время Ялтинского международного форума..

«Началось рассмотрение в суде иска к Украине от бюджета Крыма, предприятий и граждан Крыма по водной блокаде, то есть по террористическому масштабному действию, целью которого был геноцид крымского народа», — уточнил председатель Госсовета.

Как пояснил Константинов, в иске к настоящему моменту фигурирует сумма свыше 4 трлн рублей.

«Это только по водной блокаде, дальше мы планируем подавать иск по энергетической блокаде», — пояснил собеседник агентства.

В сентябре рабочая группа парламента Крыма приступила к анализу ущерба от блокады Украиной. Тогда представители санаторно-курортной отрасли оценили убытки в 2 млрд 197 млн рублей.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.