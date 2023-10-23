Лесной пожар вспыхнул на площади трех гектаров

В Краснодарском крае сотрудники МЧС ликвидируют пожар у подножия горы Собер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Северском районе. По данным сотрудников ведомства, произошло возгорание сухой травы и леса.

«На данный момент общая площадь горения составляет три гектара», — сообщается в публикации.

К тушению пожара привлекли 54 человека и 16 единиц техники. Работа спасателей осложняется тем, что на территории региона наблюдаются сильные порывы ветра. Угрозы населению нет.

Ранее в Курганской области пьяная мать попыталась сжечь дом соседа, который поссорился с ее сыном.