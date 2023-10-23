Автор песни «Владимир Путин — молодец» подал в суд на Даню Милохина

Автор песни «Владимир Путин — молодец», шоумен Олег Лихачев обвинил блогера Даню Милохина в плагиате. За нарушение своих авторских прав он намерен взыскать с него 400 тыс. рублей, рассказал Лихачев телеканалу «360».

Лихачев признался, что знает об отъезде Милохина за границу, но добавил, что это «не отменяет нарушение» авторских прав. По его словам, в случае возвращения в Россию блогера будет ждать встреча с приставами и исполнительный лист.

При этом шоумен предложил Милохину вместо уплаты штрафа записать совместный трек.

«Считаю, что лучший вариант для Дани — это коллаборация со мной на мой хит «Владимир Путин — молодец»: ремикс, клип с дальнейшими ротациями на радио и ТВ», — отметил Лихачев, добавив, что так блогер сможет «реабилитироваться в глазах россиян и самого президента».

Напомним, Лихачев уже подавал в суд за нарушение авторских прав на Егора Крида, Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), телеведущего Владимира Соловьева, а также на Первый канал.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси произошла массовая драка с участием Дани Милохина. Менеджер блогера сообщила, что на него напали, однако никаких травм он не получил.