В поселке Белгородской области школы перевели на дистанционку

Школы в поселке Красная Яруга Белгородской области перевели на дистанционную форму обучения до осенних каникул. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на оперштаб и губернатора региона Вячеслава Гладкова.

До этого две школы в Воронеже перевели на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии. На удаленку ушли школа №95 и гимназия им. И.С. Никитина. В первом образовательном учреждении дети будут учиться дистанционно с 7 по 16 октября, во втором — с 10 по 19 октября. В школах заболели пневмонией 0,5% и 1,3% детей соответственно.

Детский психолог Наталья Наумова предупредила, что дети, которые находятся на домашнем обучении, могут столкнуться с трудностями с адаптацией во взрослой жизни.

По ее словам, важным составляющим школы является социализация. Школьники могут испытывать проблемы с организацией и перестать достаточно тщательно следить за собой и внешним видом после дистанционного обучения.

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