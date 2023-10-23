Россиянам дали советы, как сэкономить на услугах Деда Мороза на Новый год

Россияне смогут сэкономить на услугах Деда Мороза и Снегурочки, если забронируют их визит на сайте объявлений, а не через агентства, рассказала «Москве 24» организатор мероприятий Татьяна Шелест.

Однако в этом случае важно ответственно подойти к выбору актеров, чтобы день не был испорчен, предупредила она.

«Одного звонка для обсуждения времени и даты недостаточно. Обязательно попросите фотографии костюмов, узнайте программу выступления. А то я слышала истории, как у заказанного по объявлению Деда Мороза из-под костюма торчали камуфляжные штаны. Убедитесь, что приедут именно заявленные актеры, а не кто-то другой. Почитайте отзывы в интернете, посмотрите социальные сети артистов», — сказала организатор мероприятий.

Помимо этого, можно воспользоваться недорогим вариантом быстрых поздравлений, добавила она. В этом случае Дед Мороз приедет на дом на 10-15 минут.

«Таким образом, можно подарить ребенку праздник и сэкономить на визите волшебника», — сказала Шелест.

Агентства также предлагают своим клиентам услуги Деда Мороза и Снегурочки в разной ценовой категории, поэтому граждане могут выбрать бюджетный, средний или премиум-вариант в зависимости от своих возможностей. Отличаться они будут костюмами, программой, опытом актеров. Еще один вариант — можно найти актеров в районных группах и общедомовых чатах, а также поспрашивать соседей.

До этого эксперты говорили, что россияне, которые хотят отпраздновать Новый год в Московской области, могут немного сэкономить, если решат снимать не гостиницу, а частный дом.

Ранее сообщалось, что в России подорожала аренда домов на Новый год.