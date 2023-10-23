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В Москве нашли пропавшего библиотекаря ГПИБ, которая скрывалась от полиции

Baza: в Москве библиотекарь ГПИБ «пропала» из-за мошенников

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Ilya Naymushin/Reuters

В Москве библиотекарь скрывалась от полиции по требованию мошенников, которым она отдала более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки пропала из-за аферистов. Они позвонили женщине в начале октября и сообщили, что неизвестные якобы попытались снять ее накопления. После этого женщина сама забрала свои деньги из банка для перевода на «безопасный счет». В последствии библиотекарь взяла несколько кредитов на сумму девять миллионов рублей.

После этого женщина помогла двум пенсионеркам перевести мошенникам более 12 миллионов рублей.

Уже 13 октября россиянке позвонила соседка и сообщила, что ее ищет полиция. Аферисты призвали ее срочно ехать в гостиницу и отключить телефон на длительное время.

Женщину обнаружили 20 октября. Все это время она придерживалась требований неизвестных.

Ранее сообщалось о пропаже главного библиотекаря ГПИБ. По словам племянницы, после исчезновения женщины ей позвонил неизвестный и потребовал выкуп в 5 миллионов рублей.

Ранее в Ленобласти пропала 65-летняя женщина, которая написала родственникам о том, что встретилась с медведем.

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